五股區成泰路旁的大窠溪河道，目前為水泥護岸，失去原有河川風貌，水利局將爭取前瞻計畫經費，改建為自然河道。（吳亮賢翻攝）

市議員鍾宏仁(右1)日前會同里長及水利局到場會勘。(吳亮賢攝)

新北市五股區成泰路旁的大窠溪堤防因年代久遠，牆面出現斑駁痕跡，影響沿岸風光，市議員鍾宏仁日前會同水利局到場會勘，除了將與區公所規劃彩繪牆面外，也建議將河道改建為階梯式的親水設施，水利局表示，已規劃申請前瞻計畫水環境建設經費，希望讓河川恢復自然生態，至於改建為親水設施，則須評估後再行研議。

位於成泰路二段6巷內的大窠溪堤防，雖原有彩繪圖騰，但歷經10多年已明顯髒汙，牆面斑駁不堪，鍾宏仁接獲德泰里長林永賢反映後，日前邀集水利局及五股區公所到場會勘，推動沿岸綠美化。

林永賢指出，沿岸堤防不僅黑黑、髒髒的，水泥牆也十分斑駁，民眾經過根本不想多作停留，重新綠美化後，希望能成為民眾散步休閒的新去處。

鍾宏仁表示，除了向市府爭取經費外，也會以議員配合款補助，由區公所規畫執行，重新彩繪沿岸堤防，美化當地生活環境。

此外，鍾宏仁也向水利局建議，可將河道改建為階梯式的親水設施，將溪水匯流至中間低窪處，兩側作為河岸步道，打造成小小河濱公園。

水利局指出，由於下大雨時溪水流量驚人，若改建為步道，可能有安全上的疑慮，將徵詢專家及地方意見後，再行研議。

水利局表示，已規劃爭取前瞻計畫水環境建設經費，希望將水泥護岸及混凝土渠底改建為自然河道，恢復原有的生態，9月底會有初步規劃，並送交水利署審查。

(中時 )