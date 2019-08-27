香港有一名79歲老翁，見一名19歲妙齡少女似與常人有異，為滿足自己的慾望，將女子拐至樓梯間對其上下其手。老翁先是在升降機上用性器前後撞擊女子臀部，又將女子帶至樓梯間撫摸女子胸部，並抓住女子的手替其「自瀆」還希望與她性交。事後，老翁承認對女子上下其手也承認自己用性器「撩」女子性器。

這名老翁在法庭辯稱，自己是因為颱風無法如期前去中山旅行，因此心生寂寞，還說他的性器沒有進入女子的私處，這表示他已盡量克制維持女子的處女膜完整，是品德及人格的表現等語，令法官認為該老翁根本全無悔改之意，且也不會因其「老年」而減輕其刑。

事實上，不管在香港或是我國都有年老者「得」減刑的規定。在我國規定於刑法第18條第3項：「滿八十歲人之行為，得減輕其刑。」不過既然說是「得」(法律上就是「可或不可以」交由法官決定)就代表也有例外，像此案件為了保護智商有異的女子，避免被一次當成目標侵犯所以必須要有「阻嚇性的刑期」來保護他們。

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(中時電子報)