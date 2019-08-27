鴻海前董事長郭台銘傳出即將在9月啟動總統連署。對此，韓國瑜競選北部辦公室副執行長孫大千剛剛不諱言地說，對於2020可能出現的幾種選戰格局，包括韓國瑜與蔡英文一對一對決、柯文哲或者是郭台銘參選的「三腳督」，「我們對於不同人數進入戰局都做了沙盤推演」。

韓國瑜競選北部辦公室副執行長、國民黨士林大同區立委參選人孫大千，剛剛接受廣播專訪時，特別就近日藍軍可能的分裂狀況提出解釋。

他說，近來韓國瑜的民調確實有些微下滑，但仍在可以承受的程度；分析原因主要有三個，第一是香港反送中；第二是國民黨內部紛爭；第三則是綠軍刻意操作「黑韓」，將韓國瑜抹黑成土包子，這確實會影響年輕世代。

孫大千說，雖然韓國瑜目前的民調仍處於領先，只是，在「韓國瑜、蔡英文一對一」的情況下確實比較辛苦，即便領先，但幅度很小，幾乎是平手。

他進一步分析，若是三腳督的話，而且是郭台銘被拱出來，這就是國民黨最不樂意見到的局面；因為，這必然會讓藍營流失部分選票。但若是柯文哲參選，傷害較大的則會是蔡英文。

「所以，為何這麼多人要拱郭台銘，某種程度也是要向民進黨表功，帶走藍軍選票」，孫大千直言，眼前「惟恐天下不亂」的狀況，或許當中確實有人討厭韓國瑜，但也許就是有人要幫蔡英文的忙。

孫大千強調，對國民黨而言，2020的上上之策就是促成整合與團結，不到最後絕不放棄。雖然，目前很多訊息都說郭台銘、王金平有不同想法，但以王金平來說，過去這些年他總在不同場合宣示對國民黨的忠貞，強調絕不會背叛國民黨，「現在說要脫黨參選，我想會很難跨過心理的關卡，所以還是對王院長保持信心」。

對於郭台銘，孫大千說，於私，郭台銘曾說韓國瑜是鐵打的兄弟；於公，郭台銘母親是忠貞國民黨員，郭本身又是極其稀少的榮譽黨員，「以郭台銘霸氣雖然對初選結果一定不滿意，也不舒服，但你說會離國民黨而去，我不相信」。

但孫大千坦言，面對2020的幾種可能格局，一種是韓國瑜、蔡英文一對一；一種是柯文哲參選；一種是郭台銘參選，「我們對於不同人數進入戰局都做了沙盤推演。」他說，韓國瑜的基本盤大概是30趴，若真的進入三腳督，未來就必定得設法再拉10趴，不同的選戰格局與競爭對手，就有不一樣的策略。

(中時 )