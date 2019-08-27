向來跟高雄市長韓國瑜「抬槓」的行政院長蘇貞昌，今天卻改口稱讚鼓勵。蘇貞昌表示，上週白鹿颱風來襲，韓國瑜一大早就坐鎮災害應變中心，勤於勘災停止競選活動，這就是值得肯定鼓勵的事情。

蘇貞昌上午前往調解績優人員表揚大會頒獎，會前他受訪時，媒體詢問，挺韓名嘴謝寒冰日前看到國民黨總統參選人韓國瑜主動秀畢業證書，認為韓的對手只有總統蔡英文，而不是做這些「阿撒不魯」的事，詢問蘇認為韓這8個月做了什麼市政或國政？

原本媒體以為蘇貞昌又會批評韓國瑜，不過蘇今天卻表示，前幾天白鹿颱風來襲，韓國瑜能一大早坐鎮災害應變中心，並且勤於到各地勘災，停止了他的競選活動，這就是很值得肯定與鼓勵的事情。

蘇貞昌說，我們多給韓鼓勵，讓他多做一點值得鼓勵的事情，其實是很好的。

媒體追問，藍營人士其實認為蘇是「黑韓大將」，過去也一直酸韓。但蘇貞昌僅表示，「我現在正在鼓勵他」。

(中時 )