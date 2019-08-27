韓國發布香港旅遊安全藍色預警 12:382019/08/27 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國外交部對香港發布旅行預警級別中第一級別的藍色警報，提醒公民赴港旅行時注意安全。今後將視具體情況上調或解除對香港的旅遊警報。 韓國外交部稱，目前香港遊行示威持續發生，抗議者與警察的衝突不斷升級，提醒準備赴港旅遊和旅港公民，在事態穩定之前注意安全。 韓國的旅行警報級別分為四級，包括藍色（注意風險）、黃色（建議慎赴）、紅色（建議撤離）和黑色（禁止旅行）。 (工商 ) #旅行 #香港 #安全 #藍色 #警報 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國對香港態度的兩面性 04:092019/08/23 論壇廣場 反送中僵局難解 港企獲利降 恐2008年來最慘 04:102019/08/23 財經要聞 《傳產》香港人超愛買台灣不動產，去年取得建物1.6萬坪 15:062019/08/23 財經 香港抗爭未平 深圳舉行「重溫鄧小平關於香港問題重要講話」座談會 10:432019/08/25 兩岸 王振民：國家絕不饒恕 毒害香港青年黑手 14:022019/08/25 兩岸 救援香港經濟 外銀：只剩唯一一招 18:512019/08/25 財經 陸不犧牲香港 不饒幕後黑手 04:102019/08/26 焦點新聞 《人民日報》海外版：美國給亂港分子多少「賞金」 08:482019/08/26 兩岸 李嘉誠力守股價 單周三度增持長實 22:402019/08/26 財經 雙城微妙 拉深圳間接打香港 04:102019/08/27 話題觀察 玩食熱門新聞 反送中要喝！員工揭密「可不可熟成紅茶」必點Top3 - 玩食 永和不一樣的餐酒館 滿滿台式料理 - 旅遊 馬祖「媽祖昇天祭」將登場 觀光局加碼補助暖冬遊 - 玩食 眷村歷史再造 宛如大劇場超好遊 - 旅遊 韓國發布香港旅遊安全藍色預警 - 旅遊 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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