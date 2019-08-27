韓國外交部對香港發布旅行預警級別中第一級別的藍色警報，提醒公民赴港旅行時注意安全。今後將視具體情況上調或解除對香港的旅遊警報。

韓國外交部稱，目前香港遊行示威持續發生，抗議者與警察的衝突不斷升級，提醒準備赴港旅遊和旅港公民，在事態穩定之前注意安全。

韓國的旅行警報級別分為四級，包括藍色（注意風險）、黃色（建議慎赴）、紅色（建議撤離）和黑色（禁止旅行）。

(工商 )