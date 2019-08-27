雲林縣虎尾建國一村再造完成，雲林縣長張麗善（左二）等人走訪，建築師吳聲明（左）簡報。（許素惠攝）

雲林縣虎尾建國一村文化聚落歷史現場再造，舊眷舍牆垣錯置，透過門窗交疊出歷史景深畫面，就像故事中又有故事。（許素惠攝）

雲林縣虎尾建國一村文化聚落歷史現場再造，舊眷舍被保留，裝載著許多眷村故事。（許素惠攝）

眷村歷史再造宛如大劇場超好遊

雲林縣虎尾建國一、二村被文化部列為文化聚落，進行歷史現場再造，首期工程已近尾聲，沒有過多華麗的修飾，搭配自然蓊鬱的林木資源，以低度修復、眷村景觀大公園方式保留舊有眷村風貌，宛如一個天然大劇場，饒富引人駐足探索的氛圍。

虎尾建國眷村曾是日據時期神風特攻隊的訓練基地，也是全國唯一僅存的農村型眷村，被文化部列為文化景觀聚落，補助1億元進行聚落歷史現場保存、文化地景重現及景觀綠美化、再造歷史現場等修繕工程，由建築師陳柏年及吳聲明聯合設計。

雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君與老眷戶魯紜湘、梁偉楨等上午走訪現場，彷彿進入時光隧道，張表示未來也可以成為青創基地。

由於定位為歷史現場的再造，工程設計沒有太多突兀的外來元素，僅以陽春鋼材串聯起舊眷舍的原始古味，雲林縣文化處長陳璧君以電腦資訊中的infobox形容，強調這些像盒子的幢幢眷舍，容納了豐富的眷村文化及歷史，也連接維繫著和社會的對話。

陳陳璧君說，該案新舊並存，鋼構屋頂、劇場式的地磚設計將做為眷村時光走廊，把眷村視為一個大劇場，串連起屬於虎尾建國一村的STORY LINE，同時以故事蘊涵故事。

(中時 )