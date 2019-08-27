台北市長柯文哲2020大選動向備受關注。柯文哲昨接受媒體專訪表示：「高雄市長韓國瑜說我一定會選，其實他猜錯了。」資深媒體人黃暐瀚說，誰說「國瑜猜錯了」，答案還早得很呢!郭台銘是不是「一定選」，還有變數，此刻可能還不到掀底牌的時候!

黃暐瀚在臉書發文說「國瑜，猜錯了？」台北市長柯文哲今天接受聯合報的專訪，放上了頭版頭。柯P說，韓國瑜以為柯文哲一定參選總統，韓國瑜猜錯了，只要郭台銘選，柯文哲不會選。

黃暐瀚說，這個說法，在柯文哲來暐瀚的「POP撞新聞」的時候，就已經說過，他不意外。但要此刻就斷定「韓國瑜猜錯了」？那可能還不到掀底牌的時候。首先，郭台銘是不是「一定選」，還有變數。

黃暐瀚說，「依照我的看法跟分析，郭台銘90%會選，這點我多次說過。郭台銘一選，柯文哲就不選，這點基礎大家都清楚。」但萬一，郭台銘基於某些無法說服的理由，最後沒有出來呢?像是母親初永真的反對，像是太太曾馨瑩的反對，像是評估之後，根本可能「選不贏」的考量。

黃暐瀚認為，如果是這樣，那「10%的不選」機會，就會出現。郭台銘一但不選，就又把球丟回柯文哲的身上，柯文哲是不是要自己披掛上陣，又變成一個難題。當然，大家都以為「917」是最後關鍵。但，別忘了，還有親民黨。只要親民黨推薦， 最晚11月22日之前，直接去中選會登記參選，就可以了。

黃暐瀚最後說，誰說「國瑜，猜錯了」？答案還早得很呢～

(中時電子報)