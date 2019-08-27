郭柯王結盟成形，傳鴻海創辦人郭台銘將採獨立參選模式，直接跨越黨籍問題，展開總統連署作業。對此，郭幕僚蔡沁瑜表示，郭台銘從整個中華民國來看，思考讓全國人民過得更好，甚至「重振國民黨的黨魂」，計利當計天下利，就不會有脫黨議題。關於發動手機APP連署，蔡說，這也在評估方向之一。

郭柯王823首度合體同框被視為郭台銘參選總統起手式，近期進攻2020動作頻頻，傳出委託聯電榮譽副董宣明智製作手機連署APP，三方幕僚聯繫管道暢通無阻，就差郭董正式對外宣布。

關於手機連署APP，永齡基金會副執行長蔡沁瑜上午受訪表示，一直沒有對外發包製作APP，但是如果有粉絲或支持者自動自發要做，郭陣營並不清楚，這點就如同郭董是否參選都還在慎重評估一樣，未來連署方式也在評估方向之一。

不過，先前聲稱支持初選勝出的人的郭董，恐怕面臨黨籍問題，黨內也有人認為應開除郭、王黨籍，蔡沁瑜指出，郭董要用中道力量，讓中華民國贏，讓2300萬人民過更好的生活，經濟有更好出路，甚至「重振國民黨的黨魂」。

蔡強調，郭董認為應從整個中華民國來看，計利當計天下利，若以國民黨角度視之，就變成國民黨的框架，但從中華民國來看，怎麼做對台灣最好，因此脫黨的議題不存在。

蔡沁瑜表示，郭台銘考量的面向很廣，包含台灣與國際間的局勢，以及郭董參選能否為台灣帶來解決良方，助於台灣未來發展。

外傳前總統馬英九任黨主席時的國民黨青年團總團長林家興與馬系青年軍陳佳圻已進駐郭台銘團隊，積極吸納藍營青年軍，對此，蔡沁瑜說，永齡基金會希望有新血加入，不管是會務運作或者會務與政治間的連結，都需要有人幫忙，郭董一直以來惜才愛才，希望能夠擴大平台，讓更多適合年輕人發揮。

至於延宕多時的粉絲見面會何時登場，蔡沁瑜說，郭董行程非常忙，盡可能把時間排進去，若可以的話，希望來場粉絲見面會；目前也有很多產業財經界大老支持郭董的理念，這些聲音郭董都聽見了，將廣納大家意見，慎重思考再做決定，在9月17日連署登記截止日前，讓郭董好好思考。

關於王金平日前私下與駐台代表會面時透露「第三勢力合作確定了，現在已在收尾階段」。蔡沁瑜說，三方幕僚一直保持密切且順暢溝通，對於周刊報導都是臆測，沒有談到職務或工作分配，也沒談到共組競選團隊與共推立委席次部分。

(中時 )