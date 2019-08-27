家扶基金會今天啟用的「台北青角」是家扶基金會首個為青少年服務的空間。（林良齊攝）

家扶基金會今天啟用的「台北青角」是家扶基金會首個為青少年服務的空間。（林良齊攝）

過去家扶基金會僅針對經濟弱勢、社會弱勢等兒童或家庭服務，但仍有部分沒有資源的弱勢青少年對未來感到迷惘，家扶基金會今天啟用的「台北青角」是家扶基金會首個為青少年服務的空間，提供如電競、生活美感、料理等社團，青少年也可以尋求職涯探索，為自的未來找到方向。

「台北青角就是我第二個家」，今年剛升大一的宏茶表示，去年因一場電競比賽意外接觸到台北青角，雖然排名墊底，但也讓他初步認識台北青角。在家中不時與家中小衝突的宏茶，在去年試辦的台北青角找到歸屬感，幾乎天天到青角報到，現在更成了館長，為來訪的民眾介紹青角。

由媽媽獨力撫養長大的宏茶，因為家中經濟來源不多，就讀高職時選擇夜校，白天打工、晚上唸書，去年起有空便到青角報到，宏茶說，一直到高三時才驚覺不知道未來要往哪裡走，透過青角社工的協助，雖然仍未確定自己的生涯規劃，大學仍就讀管理科系夜校，白天則會到青角協助。

去年試營運至今，已有超過300位青少年來到青角、每天約有30名青少年使用青角。台北青角資深社工師鮑智傳表示，青角透過桌遊、電競等設備，吸引青少年，讓青少年有地方可以去，不必在街上徘徊，而進到青角的青少年也可以向裡頭的社工詢問自己的生涯規劃，他舉例，如最近就有青少年想朝刺青師的夢想前進，社工也帶他去拜訪刺青師傅，讓他瞭解自己適不適合這個行業。

台北青角是家扶基金會第一個針對青少年服務的空間，未來將會以此為模板，複製至更多縣市，協助更多青少年。

(中時 )