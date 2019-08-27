台北市長柯文哲近期頻頻追打蔡英文總統「妳的台灣價值到底是什麼？」蔡昨（26）日作答「台灣價值已展現在政策上」，柯今（27）日卻仍不滿意，繼續嗆蔡的答案讓他啼笑皆非，質問難道他每天蓋公宅、認真上班，就是沒有實現台灣價值？還隔空叫陣蔡「欸欸欸，小英不要再躲了，妳的台灣價值到底是什麼，老實講吧！」

柯文哲曾批蔡總統擺脫不了新潮流，他今日回應，2018年高雄選成這樣，還是有人要負責，如果都沒人負責，這就是賞罰分明嗎？他認為，也許蔡也沒辦法擺脫，蔡沒有總統府祕書長陳菊根本壓不住前行政院長賴清德，但他覺得政治上還是要賞罰分明、要有是非對錯，高雄輸成這樣，沒人負責嗎？哪有這樣的！

媒體問及「言下之意，是陳菊要負責嗎？」柯聞後反問「不然是我要負責嗎？」

至於是否認為蔡總統的台灣價值說不夠清楚？柯譏嘲，他昨天看到實在是啼笑皆非，她說她的台灣價值是什麼「落實在政策，還有施政」，拜託！他每天在蓋公宅，然後又蓋公共化幼稚園、每天認真上班，難道他就沒有在實現台灣價值嗎？

柯還嗆蔡「妳的政策一例一休、年金改革、管中閔、吳音寧，這都是妳的台灣價值嗎？講那些沒用！講了老半天，還是沒講出台灣價值是什麼？我聽嘸！」

媒體問小英欠你一個道歉嗎？柯說，不是欠我一個道歉，她每次問他台灣價值，現在輪到人問她的台灣價值是什麼？她講給大家聽啊。至於蔡是否國政考卷不及格？柯則說，她還沒交卷啊，並隔空叫陣「欸欸欸，小英不要再躲了，妳的台灣價值是什麼？妳就老實講吧！」

(中時 )