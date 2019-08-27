國家衛生研究院27日舉辦科普日活動，透過VR了解登革熱病媒蚊孳生環境。〔謝明俊攝〕

國家衛生研究院27日舉辦科普日活動，安排13道闖關遊戲來引導小朋友接受科普教育。〔謝明俊攝〕

國衛院科普日活動 教小朋友分辨真正的「奈米金」

你知道什麼是「喵喵」嗎？你知道如何分辨真正的「奈米金」嗎？為了滿足大小朋友對週邊事物的好奇心，國家衛生研究院特別選在27日暑假尾聲，在國衛院辦了一場科普日活動，邀請大小朋友前來，透過13個闖關遊戲，深入淺出的介紹各種科學基本知識，希望能啟發大小朋友對科學的好奇心。

這次國衛院科普日的活動相當豐富，內容包括國衛院主要研究主題面向，從外界環境、大眾健康、個人健康、細胞與基因到各種應用層面等，將原本深奧難懂的科學知識，設計成13道精彩的遊戲關卡，讓大小朋友在闖關的過程中，自然達到科普學習效果。

國衛院在這次的科普日活動，特別由院內研究人員絞盡腦汁，設計出兼具科學趣味的遊戲內容，帶領大家從巨觀世界的周遭環境一路往微觀景象的細胞構造進行探索，進而了解這些科學知識的實際應用。例如：「健康探險家─氣候變遷的冒險旅程」讓大家了解正確的穿衣習慣來因應氣候變遷的環境。「孳生源糾察隊」則是透過趣味拼圖及VR實境模擬方式來認識登革熱病媒蚊的孳生環境。

國衛院院長梁賡義表示，透過國衛院豐富的研究資源，期則提供大眾接觸科學研究及擴展視野的機會，同時也透過啟發民眾與學童對於科學觀察、思考與操作的興趣，一齊將科普教育策向下紮根。

影片聯結：1。https：／／youtu.be／gZYmkPItf0Q。2。https：／／youtu.be／HVnKisK9BGc

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