俗話說「女人愛美是天性」，然可別了為了美傷到自己健康！全新一季的《戰痘醫師》中，全球最知名的皮膚外科醫師珊卓拉李（Sandra Lee），再度執起手術刀，為深受痘痘所苦的病患們移除身上奇形怪狀的囊腫，帶來更多扣人心弦的真實治痘案例。此次，珊卓拉李將幫助有「精靈」耳朵的17歲美少女，以及額頭脂肪瘤大到如棒球的中年男子治療，幫助他們重新找回正常健康的生活、開啟新人生！

泰勒求助於「戰痘醫師」珊卓拉李，希望切除耳朵上的腫瘤。（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

外型姣好的17歲少女泰勒，夢想是成為模特兒，愛美的她為追求時下潮流，跟風在耳骨上穿洞，沒想到卻是惡夢的開始…。原來泰勒因家族性蟹足腫遺傳體質，耳洞傷口反而使組織增生、長出形狀怪異的瘤，甚至更被親友笑稱是「精靈」。而不正常的外貌也讓泰勒感到自卑，出門只能用頭髮或帽子遮掩，因此特別向「戰痘醫生」珊卓拉李醫師求助。

泰勒的耳朵天生較小，珊卓拉李醫師在處理耳後的縫合時花了不少功夫，而在手術過程中，泰勒甚至還可以依稀聽見刮皮膚的聲音，令人毛骨悚然。不過幸好手術後，泰勒重新擁有了一對與正常人一樣的耳朵，不僅找回了自信，更準備放手追夢、進軍模特兒界！

荷西額頭上的腫瘤恐造成失去視力的風險，「戰痘醫生」珊卓拉李決定幫助荷西移除腫大的脂肪瘤。（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

37歲的男子荷西飽受額頭上的脂肪瘤長達兩年，起初原本只是個1公分不到的囊腫，荷西還以為自己只是長了顆痘痘，因而忽略不理，但不到兩年的時間，1公分的囊腫卻長到和棒球一樣大！就醫後才知道原來是「脂肪瘤」…。因腫瘤的關係，荷西幾乎足不出戶，腫瘤的生長速度也越來越糟、越來越大，恐有失去視力的風險。

荷西額頭上的脂肪瘤纖維較多使其黏連性較強，珊卓拉李改以「手刀方式」用手指來對抗頑固脂肪瘤。（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

「戰痘醫生」珊卓拉李決定幫助荷西移除腫大的脂肪瘤，在切除過程中，荷西額頭上的脂肪瘤纖維較多使其黏連性較強，需要珊卓拉李用刀片一點一點的切除，甚至最後更放棄刀片，改以「手刀方式」用手指來對抗頑固脂肪瘤。《戰痘醫師第二季》TLC旅遊生活頻道8月30日星期五晚間11點首播，EVE頻道 9月1日星期日晚間9點同步首播。

精靈的耳朵 VS 頭上一大包，正在吃飯的你喜歡哪一道？。（影音由TLC旅遊生活頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)