陸商務部下月召開美韓太陽能級多晶矽反傾銷聽證會 12:492019/08/27 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部27日發佈通知，商務部貿易救濟調查局決定於9月18日（星期三）在商務部召開對原產於美國和韓國的進口太陽能級多晶矽反傾銷期終複審案聽證會。擬聽證事項為對原產於美國和韓國的進口太陽能級多晶矽反傾銷期終複審案傾銷和損害繼續或再度發生的可能性及公共利益有關事項。 (工商 ) #傾銷 #商務部 #能級 #太陽 #晶矽 也許您會感興趣 推薦閱讀 反制美國加稅 中國將公布不可靠實體清單 04:102019/08/23 財經要聞 太陽花學運驅離挨告 2分局長無罪 12:132019/08/23 社會 陸對美國汽車課徵關稅 稅率將高達50％ 18:492019/08/25 財經 陸商務部專家：貿易戰已經到了中國最舒服的階段 18:522019/08/25 兩岸 陸美經貿研討會 專家陸反制有理 10:432019/08/26 兩岸 新設6自貿區 陸商務部：首次在沿邊布局 22:562019/08/26 兩岸 NBA》昔日最佳第六人 如今面臨退休困境 00:022019/08/27 體育 兩岸熱門新聞 英撿到槍 前官員嘆：可習撿到核彈頭 - 兩岸 中美貿易戰最新交鋒 美兩個行業受創最重 - 兩岸 環時：獨家揭祕香港暴力示威者是怎麼串謀的！ - 兩岸 港建制派：不會答應五大訴求 以「消耗戰」抗衡示威者 - 兩岸 陸不犧牲香港 不饒幕後黑手 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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