大陸商務部27日發佈通知，商務部貿易救濟調查局決定於9月18日（星期三）在商務部召開對原產於美國和韓國的進口太陽能級多晶矽反傾銷期終複審案聽證會。擬聽證事項為對原產於美國和韓國的進口太陽能級多晶矽反傾銷期終複審案傾銷和損害繼續或再度發生的可能性及公共利益有關事項。

(工商 )