美國總統川普今天表示,明年能在自己位於邁阿密的高爾夫球俱樂部主辦七大工業國集團(G7)峰會,此言一出立刻招來批評,說他是想藉總統職務牟取暴利。

在今年法國比亞里茲(Biarritz)G7峰會尾聲,將於明年擔任東道主的川普說,自己的川普國家多羅高爾夫度假村(Trump National Doral Miami)可能是下屆峰會理想地點。

他說他的幕僚已經為明年的會議審核了12個不同地點,但沒一個比得上多羅的「一系列華麗建築」。

此言立刻遭到批評人士抨擊,說他是想趁自己還在白宮時大撈一筆。

透明組織華府公民道德責任組織(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW)執行董事布克賓德(Noah Bookbinder)表示:「我們非常擔心川普會把總統職位變成川普集團(Trump Organization)的推銷機構。」

「川普總統公開利用政府部門來維持他搖搖欲墜的事業。」

川普經常因拿私人房產辦公挨批。

華府公民道德責任組織說,川普2017年上任以來,1/3時間幾乎都在自家房產度過。他最愛的是佛羅里達州棕櫚灘郡(Palm Beach)的濱海渡假村海湖俱樂部(Mar-a-Lago),還曾在那裡接待過中國與日本領導人。

川普每造訪一次,納稅人就要花上數以十萬計美金幫度假村埋單,包括為保護川普的特勤局(Secret Service)人員租借高爾夫球車。

不過,他不只因為私器公用引來注目,批評人士也說,有達官顯要為博取川普青睞,特地入住在華盛頓的川普國際飯店(Trump International Hotel),也讓他撈了一大票。

