美國總統川普今天表示，明年能在自己位於邁阿密的高爾夫球俱樂部主辦七大工業國集團（G7）峰會，此言一出立刻招來批評，說他是想藉總統職務牟取暴利。

在今年法國比亞里茲（Biarritz）G7峰會尾聲，將於明年擔任東道主的川普說，自己的川普國家多羅高爾夫度假村（Trump National Doral Miami）可能是下屆峰會理想地點。

他說他的幕僚已經為明年的會議審核了12個不同地點，但沒一個比得上多羅的「一系列華麗建築」。

此言立刻遭到批評人士抨擊，說他是想趁自己還在白宮時大撈一筆。

透明組織華府公民道德責任組織（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW）執行董事布克賓德（Noah Bookbinder）表示：「我們非常擔心川普會把總統職位變成川普集團（Trump Organization）的推銷機構。」

「川普總統公開利用政府部門來維持他搖搖欲墜的事業。」

川普經常因拿私人房產辦公挨批。

華府公民道德責任組織說，川普2017年上任以來，1/3時間幾乎都在自家房產度過。他最愛的是佛羅里達州棕櫚灘郡（Palm Beach）的濱海渡假村海湖俱樂部（Mar-a-Lago），還曾在那裡接待過中國與日本領導人。

川普每造訪一次，納稅人就要花上數以十萬計美金幫度假村埋單，包括為保護川普的特勤局（Secret Service）人員租借高爾夫球車。

不過，他不只因為私器公用引來注目，批評人士也說，有達官顯要為博取川普青睞，特地入住在華盛頓的川普國際飯店（Trump International Hotel），也讓他撈了一大票。

(中央社)