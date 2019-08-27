陸客自由行禁令即將屆滿一個月，觀光產業各家業者今（27）日赴立法院陳情。海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光說，今年上半年陸客回流，是因為高雄市長韓國瑜力挺92共識的結果，現在陸客自由行不來，粗估減少70萬陸客，造成354億元實質的觀光外匯收入損失，加上外溢的社會效益恐達上千億元。

姚大光說，雖說觀光局已提出36億元的秋冬國旅補助，「觀光產業感謝，但杯水車薪、仍然不足！」很多人質疑觀光業者為何雞蛋放同一籃子？姚大光認為，陸客去年269萬人次來台，佔全年總人次不到三成，其餘包含新南向旅客佔兩成、日本佔15％等，旅客來源多元，這是健康的觀光結構，並沒有所謂的都放同一籃子的狀況。況且，國際上一般觀光產業占該國GDP約10％，台灣僅4.5％，仍有很大成長空間。

姚大光強調，觀光產業有高達200萬名在職從業人員，選票有多少？盼政府重視觀光產業，讓業者活得下去、卑微地活下去，也希望兩岸睿智的領導人，別把觀光業當成祭品，因為從事的人員有八成都是庶民，「政府不照顧庶民要照顧誰？」

(工商 )