麗明營造董事長吳春山去年帶頭挽袖捐熱血，今年捐血活動邁向第18屆。（盧金足攝）

暑假及農曆7月血庫常缺面臨缺血，麗明營造年年發起「2019捐血傳愛」活動，今年邁向第18屆，8月28日上午9時起至下午4時止，在台中市政府新市政中心「府後廣場」號召民眾挽袖捐熱血，麗明營造董事長吳春山表示，累計至去年達9045袋捐血，今年預期會有第1萬袋捐血出現，將以摸彩方式抽出捷安特高級腳踏車。

第18屆規畫6台車捐血車，預計捐得1200袋捐血，吳春山捐血跑第一，但他說以前很怕看到血，以前年輕工作時，有次老闆的兒子受傷流血，他除了幫忙搶救，心裡著實有被嚇到，回想第一次捐血時臉色蒼白，還被扶去旁休息，為了公益，多年來獲各行各業熱烈響應，堅持繼續辦捐血活動。

17年來累計達9045袋捐血，今年第18屆規畫6台車捐血車，預計能捐得1200多袋捐血，從8月28日從早上9時到下午4時，在台中市政府廣場進行，希望每一台車都達到200袋以上，將捐血活動辦得好像是嘉年華會，非常的熱鬧，好多人都期待這一天到來。

捐血傳愛！吳春山說，每年暑假期間是用血高峰期，再加上適逢農曆7月有些民俗禁忌，血庫因此經常缺血，18年前，他在一次聚會中得知缺血訊息，很想為捐血活動盡心力。

吳春山投入舉辦捐血活動，除辦公室內業同仁外，更動員駐外縣市工地同仁，再加上公司樓上樓下的好鄰居，熱熱鬧鬧的辦起麗明第一次的捐血活動。

「第一年共募得125袋熱血」，吳春山體會「捐血一袋、救人一命」的意義，從此，「捐血」這項公益活動便納入麗明營造的年度要事，歷經18年堅持與努力，規模越來越盛大，捐血袋數亦逐年倍增，今年捐血中心更將支援6部捐血車前來，期待血液庫存量能在大家的善心下充足飽滿。

近幾年因氣候變遷，麗明營造每年在暑期舉辦捐血活動，有時遇到艷陽高掛，有時又突然下大雨，熱心的民眾仍是滿心歡喜來捐血，麗明營造為表達感激之意，特別在場提供500份現做沙威瑪、豐穀建設也備有現煮咖啡和甜點，一起為捐血民眾補充能量。

麗明營造今年捐血成功者還能參加摸彩，有機會抽中1000元家樂福禮券(共30名)，還可帶回活動主協辦麗明營造、麗明建設、全宏營造、春耕不動產、豐穀建設、宏全國際、佳和食品(金蜜蜂)。

此外，還有台中市南屯扶輪社、台中市國際蘭馨交流協會、逢甲EMBA校友會、台中日光溫泉會館、阿秋餐飲、好運來餐飲、京城銀行文心分行、京城銀行大里分行、台中市生命線協會、台灣行動菩薩助學協會。

台灣老樹救援協會、台中市建築開發商業同業公會、台中市企業經理協進會、敬業樂群大樓管委會、土地銀行中港分行、彰化銀行中港分行、聯邦銀行民權分行、農業金庫台中分行、板信銀行台中分行等單位所提供的伴手禮， 讓這場主辦單位用心舉辦如嘉年華會般的捐血活動，為捐血中心缺血挹注新血。

(中時 )