國民黨在迎戰2020總統大選前，於初選部分已於黨內進行一場激烈廝殺，最終由高雄市長韓國瑜拿下初選，鴻海創辦人郭台銘雖沒能為國民黨披戰袍上陣，然事後仍勤勞拜訪地方民眾、出席活動等，目前動向不明，而日前傳出他6月時，曾拜訪塔羅牌大師蘇仁宗，一度傳出大師預言郭會勝選，然被幕僚劉宥彤否認，表示大師僅是給予建議而非預測，郭台銘甚至親自發文，強調「不信算命」。

郭台銘被爆曾請塔羅大師蘇仁宗算命，還抽出會當選總統的牌面，然郭董昨特地在臉書發文否認，更說是塔羅名人蘇仁宗透過郭粉傳達想見郭一面的心願，因此抽空會面，沒想到私下拍的照片被流出利用，而當天也並非預言當選，僅是蘇仁宗對郭台銘的打氣與忠告，強調「我雖有信仰、祭拜祖先，但並不相信算命、占星、預言等等，對於時隔數個月，照片流出，認為有人刻意為之，目的不明」，因此認為有必要發文導正視聽，盼外界謹慎看待。

郭台銘的「塔羅疑雲」得到官方回應，然此舉也仍未曝光他未來的動向與抉擇，而曾說過郭董也有君王之相的命理大師詹惟中，今也轉發郭董否認算塔羅的相關新聞截圖，說道：「如果是真正有名的大師～就不需要郭董來背書！」，簡單一句話，點破關鍵點。

(中時電子報)