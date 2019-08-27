停泊在高雄港的「世界夢號」郵輪，搭載4339人、船員1829人，預計昨下午1時離港，展開4天3夜日本那霸旅行，但因移民署電腦當機，無法查驗身份，導致旅客行程延誤。移民署表示，原訂查驗開始前已發現網路斷訊，查驗系統無法使用，移民署立即加派人力，直至船公司下午5點19分交付全部旅客名單，30分鐘完成6000多人身份查驗，立即通知船公司離境。

移民署表示，為了避免搭乘遊輪的旅客在查驗關前等候，查驗人員先採權宜措施，讓旅客上船進入房間休息，並要求郵輪業者補齊資料，移民署加派人力以人工方式一一比對查驗，確定沒有禁止出國對象，快速讓郵輪離港。

移民署澄清並非內部電腦當機，起因是中華電信提供的網路斷訊，無法傳輸資料，昨立刻加派人力，但船公司卻遲遲沒有提供名單供查驗，直到下午5時19分提供旅客、船員共6168人名單，查驗人員在晚間5點58分完成查驗，確認每個人身份資料後，立即通知船公司離境，並無耽誤旅客行程。

(中時 )