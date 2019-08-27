大陸國家主席習近平年初提出探索兩制台灣方案，讓總統蔡英文撿到槍，將一中原則、九二共識及一國兩制畫上等號，加深了兩岸間的敵意。但前衛生署長楊志良感嘆，小英雖然撿到槍，可是習近平不僅撿到砲，還備有兩顆核彈頭等著對付台灣，民進黨如此分化兩岸局勢，真的是好事嗎？

楊志良以《辣台妹撿到槍，還是在亡國》為題，在《聯合報》專欄發文表示，自李登輝時期，不論江澤民、胡錦濤，只要逢台灣選舉，就對台武嚇文攻，但最終結果都適得其反，大陸當然也學到教訓，因此在2016和2018大選，大陸都低調得不能在低調，且習近平又是知台派，不會貿然做出影響台海局勢的舉動。

楊志良感嘆，既然習近平熟悉台海形勢，怎會近來對台步步進逼，送槍給蔡英文？那是因為民進黨上台不斷去中國化，強化台灣民族主義，無視兩岸在血緣與文化的連結，如修改課綱，減少文言文比例，歷史更讓台灣與中國史連結！這些民進黨實行的措施，不僅造成台灣內部極大矛盾和分裂，讓對岸人民無法接受！

楊志良直言，民進黨的去中化，引發大陸人民反台情緒，更讓武統聲浪越發高漲。也讓習近平撿到砲，對民進黨不再恭儉讓，這對台灣是個警訊！

楊志良更稱，習近平除了撿到砲外，還有兩個核彈頭：第一是，自民國100年兩岸實施ECFA（兩岸經濟合作架構協議）以來，明年將屆十年。據世界貿易組織（WTO）的規範，ECFA早收清單轉為FTA有10年的緩衝期，這個「10年大限」明年到期。如果大陸比照美國對付對付伊朗、古巴或北韓的方式，不再與台灣續約，請問台灣出口到陸四成的出口將怎麼辦？

而另一顆震撼台灣的核彈頭，楊志良指出是匯率。楊表示，1990年東西德在統一前夕，簽訂國家條約，同意兩德統一後，東德馬克一元，換西德馬克一元。如果習近平也比照東西德模式，以一元台幣換一元人民幣，百萬為上限，「那不是可讓多數人發大財，富人吃大虧嗎？且又可縮小貧富差距。這兩顆核彈頭台灣受得了嗎」？

楊志良誠心建議，台灣現在應走中庸之道，不應偏離血緣及文化的一中，並藉以強調兩岸因政治體制無法一中，或可緩和對岸反台情緒的高漲。

(中時電子報)