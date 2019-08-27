國民黨總統參選人韓國瑜民調出現震盪，現階段如何因應？韓國瑜競選北部辦公室副執行長孫大千表示，主要分三個作為，第一，透過國政辯論，不讓大選繼續陷入狗屁倒灶的黑函瑣碎事件；第二，不能永遠是韓國瑜被黑，會在適當時機提出問題換蔡政府被檢視；第三，中央競選總部與地方輔選組織已逐步架構完成，就會對外展現團結。

韓國瑜競選北部辦公室副執行長、國民黨士林大同區立委參選人孫大千，剛剛接受廣播專訪時，特別就近日韓國瑜陣營採取的選戰策略提出說明。

孫大千說，近來韓國瑜的民調確實有些微下滑，雖在可承受的程度，但近期會有三項改變。第一，最近將主動取代被動、攻擊代替防守；例如，國政的辯論，即將在8月底、9月初正式拉上檯面，不單純是發表，而是要辯論、捉對廝殺。

孫大千說，當進入政策辯論，某種程度就是徹底排除枝微末節的「黑韓」瑣碎事件；他解釋，現在就是因為相關政策議題處於真空狀態，才會讓很無聊的「黑韓」填補進入新聞版面。

第二，孫大千說，民進黨執政3年多有太多事值得檢視，關於這點韓陣營已準備 很久，適當時機一定會端上檯面，「至少不能永遠我們被黑，也要換國民黨要蔡政府回答一些問題，讓問答的主客角色易位。」

孫大千進一步說，第三就是中央競選總部與地方輔選組織已逐步架構起來。他強調，黨要展現團結，就必須做好萬全準備，貿然宣布競選班底只會讓人家打槍，這是基本禮數。雖然初選結束後各界還有情緒，目前仍不可能做到百分之百團結，但至少已完成該有的整合。

(中時 )