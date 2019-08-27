台北市長柯文哲被爆昨（26）日晚間與企業界多位大老闆在喜來登飯店密會。柯今（27）日受訪時稱，人家請他來，就這麼簡單，並反嗆「自由時報做這種影射的新聞，也是有特定政治目的！」

自由時報報導，「標榜公開透明的柯文哲昨晚和企業經營者私下見面2個鐘頭，與會人士都是企業界董事長，北市議員痛批，柯過去批評財團老闆都是『用刀叉吃人肉』，結果現在竟和財團走在一起，質疑柯甚至說過財團大老闆要見他只能到市府吃便當，事實上根本不是」。

柯文哲對此辯稱，那些大老闆都有固定聚會，輪流作東請客，有時候人家就說「我這邊請市長來！」就這麼簡單，所以是這樣啦，他不是只有反紅媒，也反綠媒，看自由時報做這種影射的新聞，實在是，這也是有特定政治目的。

至於是以台灣民眾黨主席身分還是台北市長身分去吃飯？柯搖搖頭後，僅說「沒有啦，黨主席都還沒開始咧！」

(中時 )