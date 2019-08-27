酷鳥航空8月28日至30日推出最早鳥票，購買2020年1月7日至9月30日的台北－曼谷來回機票，含稅價只要3500元起，商務艙來回含稅價也只要6700元起，是近期以來最低票價。

酷鳥航空指出，2020年假日多達115日，如果善用特休，清明節能請4天休9天，端午節及中秋節能請3天休8天，春節更能請2天休11天，透過這波超早鳥促銷，明年的假現在就能排好排滿。

根據酷鳥優惠，旅遊期間從2020年1月7日至9月30日，除台北－曼谷經濟艙來回含稅3500元起、商務艙來回含稅6700元起，另外只要於8月28日至31日間，購買2020年9月30日前出發含餐食、行李的經濟艙機票（FLYBAGEAT 票價組合），於官網輸入折扣代碼「XW2020」，即享來回折扣220元。

如果想前往曼谷以外的地方？則歡迎搭配皇雀航空飛往清邁（Chiang Mai）、清萊（Chiang Rai）、普吉島（Phuket），單程含稅價新台幣均約730元起，搭乘酷鳥航空與皇雀航空前往清邁，來回含稅5000元有找。

(中時 )