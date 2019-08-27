納格爾在美網首輪對戰費德勒。（美聯社）

瑞士天王費德勒(Roger Federer)在美網首輪被嚇了一跳，一位他不認識的非種子小將納格爾(Sumit Nagal)居然在首盤打贏他，媒體揶揄費天王是不是把對手姓氏錯看成「納達爾(Nadal)」。還好費德勒看了一下名字確定是「納格爾」，連贏3盤以4-6、6-1、6-2、6-4過頭關。

費德勒打過19次美網，從未在首輪爆冷，今年溫網在史詩級決賽輸給喬柯維奇(Novak Djokovic)令他十分痛苦，他近來又在辛辛那提大師賽首輪出局。碰上這位第一次打進會內賽的納格爾，費德勒一時找不回狀態，首盤出現多達19次非受迫失誤，就連盤末點也是自己失誤奉送。

「我今天打得跟我的鬍子一樣，有點亂。」費德勒賽後自嘲說可能忘了刮鬍，「下一場之前我會刮乾淨。」費德利曾是知名的吉列(Gillette)刮鬍刀代言人之一，雙方2015年終止合作，費德勒也沒有奉行「刮乾淨再上」的廣告詞了。

今年溫網費德勒也是第一輪就輸掉首盤，不過他後來到決賽之前只被錦織圭和納達爾各打掉1盤，可見費德勒狀況好的時候，普通人能贏他1盤就很強了。納格爾說：「輸贏不重要，能跟一個20座大滿貫的冠軍對打，我圖個經驗而已。」

(中時電子報)