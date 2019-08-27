2020大選倒數，泛綠陣營喊出「抗中保台」，積極搶攻政黨票，但區域立委包括北市南松山、新北市汐止等選區，民進黨、時代力量、台聯都有人選表態參選，大小綠恐分裂。台聯黨主席劉一德表示，新北汐止選區黃國昌棄選，時力未溝通就推派黃的助理參選，讓泛綠陣營措手不及，痛批時力不負責任；劉一德說，台聯與民進黨在北市南松山、新北汐止將共推人選；嘉義市則較難取得共識，各自努力。

各黨派積極布局明年立委選舉，民進黨與小綠像是時代力量、台聯、綠黨、台灣基進等競合關係受矚目，民進黨與基進黨共推陳柏惟參選台中第2選區，但南松山、新北市汐止選區，原本選民結構就藍大於綠，現在民進黨、台聯、時力都有人要參選，泛綠陣營內鬨，令綠營支持者擔憂未戰就占劣勢。

台聯前立委、組織部主任周倪安指出，目前台聯正運作提名參選北市南松山、新北汐止及嘉義市等3席區域立委，單一選區對小黨不容易，會在做衡量，並保持與民進黨協調空間，尤其是新北汐止選區，時力黃國昌不選，主席劉一德自認有勝算打敗國民黨對手李永萍，願意承擔責任參選。

黃國昌日前宣布汐止區將託付給辦公室主任賴嘉倫參選，劉一德痛批，時力不負責任，都沒協商就直接推派人選，讓泛綠陣營有點措手不及，臨時倉促應戰，等於拱手讓給李永萍，因此上周已跟民進黨達成共識，北市南松山、新北汐止將與共推一組人參選，預計最快下周確定人選。

至於不分區名單，劉一德說，內部談得差不多，預計9月中確定後對外公布，台聯目標重返國會為人民發聲。

(中時 )