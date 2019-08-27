在美國拉攏封殺下，大陸電訊設備商華為再遇抵制。外電報導，越南有意成為首個提供5G網路的東協國家，並且不使用華為設備。分析認為，在華為問題上，越南正悄悄靠邊站在美國政府的一邊。

報導稱，越南國防部屬下、當地最大電訊商Viettel Group的CEO Le Dang Dung表示，越南將於河內部署愛立信（Ericsson）的設備，在胡志明市使用諾基亞（Nokia）的技術。它將使用高通和另一家美國公司的5G晶片組。而公司也正在開發自己的設備。

Le Dang Dung受訪時稱，該公司目前無打算與華為合作，「現在對華為有點敏感。據說使用華為不安全」，公司立場是選擇更安全的設備，因而選擇歐洲的諾基亞和愛立信。他強調，Viettel不用華為是基於技術考慮，無關地緣政治因素。據了解，Viettel的4G網路也是使用該兩間公司的技術和設備。

(工商 )