奧克拉荷馬州法院今天裁定，嬌生集團宣傳不實，聲稱鴉片類藥物濫用風險低，須賠償奧克拉荷馬州政府5億7200萬美元（約新台幣180億元）。嬌生集團則表示，將提起上訴。

在這起鴉片類藥物首宗民事審判中，奧克拉荷馬州克里夫蘭郡（Cleveland County）地方法院法官柏克曼（Thad Balkman）今天判決，嬌生集團（Johnson & Johnson）及旗下楊森藥廠（Janssen）對高成癮性的處方止痛藥物進行「詐欺性宣傳」，構成妨害公眾健康。

柏克曼指出：「被告使用『假性成癮』這個字眼來說服醫生，說明出現成癮跡象的病患…並不是真的藥物成癮，而是疼痛沒被好好醫治在受苦。」柏克曼表示，嬌生集團還告訴醫生及病患，這些藥物的濫用風險與危險性都低。

柏克曼表示，被告的行為損害數千名奧克拉荷馬民眾的安全與健康，因此裁定嬌生集團及楊森藥廠必須資助一項專門替鴉片類藥物成癮患者、他們家人及受影響社區所成立的「防治計畫」。

嬌生集團在判決宣布後表示，將提起上訴。嬌生集團執行副總裁伍爾曼（Michael Ullmann）表示：「楊森藥廠沒有造成奧克拉荷馬州的鴉片類藥物危機，不論是事實或法律都無法支撐判決結果。」

伍爾曼強調，命令嬌生資助奧克拉荷馬州防治計畫的作法「史無前例」，並警告今天判決「會對很多產業造成大規模的連帶影響」。

根據美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）資料，1999年至2017年間美國發生約40萬起藥物過量致死案件，幾乎都與鴉片類藥物有關。奧克拉荷馬州律師表示，自2000年起，州內約6000名民眾死於鴉片類藥物使用過量。

檢察官原先要求被告支付170億美元賠償金，作為防治計畫未來30年的資金。但柏克曼在判決書中指出，只要求被告負擔計畫1年所需的資金，因為州政府未能證明處理鴉片類藥物氾濫需要更多的時間與金錢。

由於判賠金額遠低於外界預期，嬌生集團盤後交易股價上漲2%，其他鴉片類止痛藥物藥廠股價盤後也聞訊上揚。

嬌生集團律師史壯（Sabrina Strong）則表示，處理鴉片類藥物濫用需要眾人齊心齊力，嬌生不是造成問題的來源。她也呼籲：「透過訴訟無法替鴉片類藥物濫用危機找到出路」。

嬌生集團是第一間因美國鴉片類藥物氾濫，在法院受審的製藥業者。鴉片類藥物濫用問題棘手，所需費用也讓美國許多州政府及地方政府吃不消，進而選擇向藥廠和經銷商提告求償。

目前約有2000起相關訴訟案待審，多數案件將合併成1案，於10月在俄亥俄州法庭開審，預計將為美國各地其他相關案件奠定基礎，總和解金額恐上看數十億美元。

(中央社)