記者爆料兩人曾躲房間大吵6小時。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

「韓版杉菜」具惠善和小兩歲安宰賢結婚3年，最近傳出婚變，兩人新婚時濃情密意，甚至還曾攜手上實境秀《新婚日記》，最近網友挖出當時編劇便坦承節目好看與後製剪接有關，昨(26日)知情人更爆料，兩人拍攝節目時曾為了躲避鏡頭，關到一間小房間大吵，少則1、2小時，最多長達6小時。

ChannelA昨播出的節目《聽到傳聞》中聊到具惠善、安宰賢失和八卦，有名記者透露，雖然兩人在節目中看來很恩愛，但其實在錄製實境秀時常吵架，因家中各處都擺滿了鏡頭，只有一間更衣室沒有安裝鏡頭，安宰賢和具惠善只要想吵架時就會跑進這間小房間。

該名記者表示，兩人往往一進房間就會待1、2個小時，最長一次兩人待了6小時才離開，主持人則說，雖然是實境秀，但其實不會真的拍24小時，大概一天最長只會拍10小時，中斷6小時的狀況很罕見。而另一名記者預言，因為安宰賢手上還有綜藝節目跟戲劇，為平息風波、正常播映作品，「安宰賢可能會答應具惠善所有要求」。

(中時電子報)