國安私菸案上周偵查終結，台北地檢署動用北檢最神祕，專辦大案的「端股」檢察官偵辦，迅速起訴包括侍衛室軍官吳宗憲、張恒嘉及華航前副總邱張信等13人，其餘涉案人士，包括華航前資深副總邱羅雅美在內的華航人員、涉案將官等都將另案偵辦，外界質疑北檢檢察長邢泰釗同樣是偵辦與總統有關政治案件，卻有兩套標準?

亞洲警察學會秘書長葉毓蘭上午就在臉書發文表示，邢泰釗是他非常敬重的檢察官，甚至預測他可能會是檢察總長人選，但私菸案辦得啟人疑竇，難杜悠悠之口，希望在他心中是正義凜然的邢泰釗，能在此案證明自己行政中立客觀，而不是替君王服務的官宦。

葉毓蘭在臉書寫到，「邢泰釗曾任警政署政風室主任，是我非常敬重的檢察官，當年他在警政署辦「日新」半年刊，倡導亷能政風，還去訪談前警政署長孔令晟，為警政革新與進步的軌跡留下紀錄。後來昇任屏檢、雄檢的檢察長，我曾暗忖，邢可能會有擔任檢察總長的一天。」

「馬英九執政後，邢泰釗居然被「昇」到金門高分檢擔任檢察長，一待就是好幾年。那段期間我偶有公務或旅遊行程到金門，還在不同景點遇到邢檢察長在為台灣友人導覽。邢泰釗在馬英九執政時期的仕途困頓，徒增外界許多想像空間。」

葉毓蘭說，「有人說因為是他的妻子朱富美在扁總統府任職，也有人說是他在雄檢辦藍不辦綠所致，但也有人說這是檢方內鬥，有人利用前述的理由，故意打壓邢泰釗，一向不插手檢警調人事的馬英九，就背了個厚重的黑鍋。」

葉毓蘭強調，「雖然就像黑白集文中說的，對比馬英九洩密案的舖天蓋地，總統專機私菸案辦得如此啟人疑竇，難杜悠悠眾口，但是在我心裡永遠記得那個很愛護警察、很愛文史、正義凜然的警政署政風室主任，只希望北檢後續的偵辦，真能證明自己是中立客觀依法行政的司法人員，不是只為君王唱讚歌的宦侫。」

(中時電子報)