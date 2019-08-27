鴻海創辦人郭台銘將在9月17日申請連署截止日前慎重考量參選與否，令藍營基層焦慮不已，大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前公開闢謠，隔空對郭董喊話「初選輸了不甘願，還蠢蠢欲動」。郭幕僚蔡沁瑜今天說，郭董聽聞後相當感慨，僅說「就讓他說吧，我們也沒有必要真的要對號入座」，不過，這也反映國民黨壓力非常大，顯示國民黨台中基本盤鬆動了，要做一些事情來鞏固。

談及郭台銘與顏清標兩人如何相識，蔡沁瑜說，郭、顏曾在周大觀基金會中，獲頒好人好事代表，當時兩人比鄰而坐寒暄，就此開啟友誼之緣，2012年顏清標參選立委，郭台銘人生首次輔選站台就是獻給顏清標，這份舊情郭台銘一直感念在心，兩人一直有交情。

蔡沁瑜接著說，後來顏清標兒子顏寬恒參選立委，想更了解財報、科技、產業面議題，顏清標就拜託郭先生，讓其兒子在郭董辦公室當助理，顏寬恆待了兩周後因故離開，郭稱沒關係，承諾若需要站台，他也相當願意。

不過，郭台銘若真的參選，將激起鐵桿韓粉不滿，遭指是「國民黨罪人」。蔡沁瑜認為，若因此聲音，真正願意為中華民國做事的人出不來，是很可惜的事；郭台銘自初選後出國沉澱，民調持續上升，但郭沒有非選不可的執著，明天起將赴中東進行3天考察，如此就能顯示郭心態豁達坦然。

外傳郭台銘參選的最後關鍵是要說服母親初永貞，蔡沁瑜說，這一點幕僚並不清楚，但這應該不是考量的點，郭董考量的應該是全台灣人民的利益。

(中時 )