7-ELEVEN把愛找回來公益零錢捐與弘道老人福利基金會攜手合作的「弱勢老人好宅修繕服務計畫」，今日邀請「白白日記」與20位阿公阿嬤組成樂團進行快閃表演。（圖／弘道老人福利基金會提供）

7-ELEVEN把愛找回來公益零錢捐與弘道老人福利基金會攜手合作的「弱勢老人好宅修繕服務計畫」，今日邀請「白白日記」與20位阿公阿嬤組成樂團進行快閃表演。（圖／弘道老人福利基金會提供）

7-ELEVEN把愛找回來公益零錢捐與弘道老人福利基金會攜手合作的「弱勢老人好宅修繕服務計畫」，今日邀請「白白日記」與20位阿公阿嬤組成樂團進行快閃表演。（圖／弘道老人福利基金會提供）

7-ELEVEN把愛找回來公益零錢捐與弘道老人福利基金會攜手合作的「弱勢老人好宅修繕服務計畫」，今日邀請「白白日記」與20位阿公阿嬤組成樂團進行快閃表演。（圖／弘道老人福利基金會提供）

7-ELEVEN把愛找回來公益零錢捐與弘道老人福利基金會攜手合作的「弱勢老人好宅修繕服務計畫」，今日邀請「白白日記」與20位阿公阿嬤組成樂團進行快閃表演，邀請民眾現場愛心響應零錢捐，一塊守護弱勢老人「家」，支持弱勢老人修繕好宅服務計畫。

弘道從2010年起持續於全國各社區照顧關懷據點推廣「不老樂團培育方案」，鼓勵社區長輩組成不老樂團，協助長輩選擇合適樂器，同時搭配身體律動設計，提升長者身心健康，鼓勵樂團長輩鄰近的安養護機構，將活力傳遞給機構的其他長輩，或至校園、車站等進行公益演出，增進跨世代的互動交流

其中，樂團最高齡的100歲潘阿公，因年邁身體機能退化，有嚴重的重聽與行動不方便，外出時都需要有人陪伴推著輪椅，但依舊積極參加據點活動，與老朋友共餐、敬老旅遊、也曾努力學畫，甚至開畫展圓夢。雖然今日必須坐在輪椅上演出，但潘阿公說，每次練習都只想著如何跟上音樂的節奏，這次能跟大家出來「快閃」很期待，更想不到能跟「白白」這個可愛的新夥伴一起表演。

弘道老人福利基金會南港據點站長陳顯英表示，成立不老樂團後，長輩彼此互動更加熱絡，每次一聽到要出門表演，不僅參與度變高，主動要求加強練習，志工們也積極地張羅表演道具、服裝，只為將平常10周的練習完美呈現，希望有更多「輪椅長者」可以走出戶外，接觸大自然後有不同的生活型態。

「弱勢老人好宅修繕計畫」由7-ELEVEN與弘道基金會從2014年開始共同推動。今年更因應近年劇烈氣候異常帶來的各種災害，將關注焦點擴大至「預防性風災修繕」，希望在颱風季到來之前，幫助更多獨居弱勢長輩打造更安全穩固的「避風港」。

弘道老人福利基金會表示， 7-ELEVEN與弘道基金會今年第三季公益募款的合作服務除「弱勢老人好宅修繕」外，在整體「老人照顧關懷服務計畫」中，也透過門市送取餐服務、Care Light弱勢獨居長者區域整合服務協調與社區培力、百歲小學堂、不老樂團、社區劇場…等多元面向的服務，關注預防照顧與長者身心靈健康促進服務，邀請民眾可直接至7-ELEVEN投下零錢。

(中時 )