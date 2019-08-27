「你好，我是岱樺！」民進黨高雄資深立委林岱樺重服務，面對選民態度親切，但要求助理、質詢官員常不假辭色，令她在政壇評價兩極，更有「黨內孤鳥」稱號，尤因篤信佛教，近年在同婚、動物放生等議題引發爭論，連任之路要更謹慎。

林岱樺是已故前鳳山市長林三郎之女，雖出身政治家庭，但近年靠著紮實的選民服務、認真問政態度走出自己一片天，特別是她滿臉笑容、隻身在公開活動場合向選民鞠躬握手的身影，基層好感度非常高。

林岱樺屬於基層實力堅強的女戰將，2011年立委缺額補選，她以69.69％支持度勝出之後連任至今，2012年立委選舉拿下64.82％選票，2016年綠營聲勢如日中天，她更以75.53％得票率，在高雄綠營候選人中獨占鰲頭。

勤跑基層，把立委工作當成議員、甚至里長在經營，講究績效，因此每次的會勘行程，總能看見她鐵著一張臉，非得逼出一個執行時程不可，甚至不惜當眾飆罵官員、助理，地方盛傳她私下根本不像面對選民時那樣好脾氣。

不過，林岱樺的小編日前在臉書貼文「沒錯！她很兇，非常兇！她兇官員不能體會基層民眾的煩惱」、「沒錯！真的很難相處！時不時拿起抹布跟掃把幫同仁打掃辦公環境，常把我們搞得不知所措」，另類幫老闆解釋。

2017年林岱樺參與高雄市長黨內初選，被外界稱「孤鳥」，她自豪「民意是我最大的派系」，然而，受到佛教信仰影響，她近年在同婚、墮胎、動物放生等議題上，與民進黨立場相左，為這次爭取連任增添不少考驗。

(中時 )