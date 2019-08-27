82歲有慢性病的李婆婆，日前跌倒骨折，手術後日常生活功能大幅下降，入住養護機構。雖然傷口已癒合，李婆婆仍然每天疲倦、食慾差、白天嗜睡，下床活動意願降低。家人帶李婆婆來到台北慈濟醫院家庭醫學科老人醫學門診檢查。

林純聿排除疾病可能後，評估為衰弱合併老年憂鬱，為李婆婆整合藥物，衛教家屬並教導復健運動。三方共同努力下，三個月後，李婆婆已能用助行器行走，六個月後，更進步到自己使用單邊四腳拐杖走路，食慾、力氣大幅進步，恢復過往精神。

人口結構老化，年長者在壓力事件（如：疾病、親友辭世、摔倒等）的刺激下，身心狀況與自我照顧能力大不如前的情形時有所聞。林純聿醫師指出，「衰弱」是高齡者的風險指標，也是影響老年人失能、疾病預後的重要因素。以臨床文獻資料來看，就有三分之一的住院高齡病患發生新的日常生活功能衰退，甚至因照顧問題入住機構。此外，住院期間衰弱老人的死亡率、住院天數以及產生併發症的比例均大幅增加

由於衰弱是從身體強健到功能衰退的變動狀態，經常被誤以為是正常老化過程，實際上，若能早期發現衰弱情形並介入，就有機會延緩衰弱狀態、延緩失能。

林純聿表示，衰弱大致分為前期、中期、末期三階段，當病人因行動緩慢、疲累、體重減輕、多重用藥或頻繁就醫等因素來到老人醫學門診，醫師會透過「周全性老年評估」（涵蓋老人用藥、認知、情緒、社會支持資源、靈性、經濟及生活環境等範圍）提供以病人為中心的照顧計畫。

一般而言，衰弱前期著重調整生活模式，藉由營養及運動來改善衰弱情形；中期強調跨領域醫療團隊介入，全面檢視是否有不當用藥及其他危險因子，並建立照護計畫；當病患進入到行動不便、日常生活完全依賴，就屬於末期階段，需提早討論安寧緩和照顧。

以李婆婆為例，林純聿醫師發現她除了原本慢性病的藥物外，尚有止痛藥和兩種助眠藥物，因此為她減少易造成嗜睡的藥物劑量，以增加白天活動意願；受傷後李婆婆出現憂鬱情緒，則開立抗憂鬱藥物，並教導家屬陪伴長者執行上肢、下肢訓練，透過漸進性站、走練習，補充蛋白質，協助李婆婆增加肌耐力。一段時間後，李婆婆逐漸恢復體力與精神，睡眠情況也大幅改善。

林純聿指出，大於70歲（含70歲）長者或一年內出現非自願性體重減輕大於5％的65歲以上老年人，均需由下列五項目來評估「衰弱」情形：

1.速度緩慢：行走六公尺時間大於7.5秒（即每秒小於0.8公尺）。

2.無力：慣用手最大握力，男性小於26KG、女性小於18KG。

3.體重減輕：體重較前一年減輕超過4.5公斤。

4.疲憊：過去一周超過三天，做事情感覺費力或無法出門。

5.低活動：男性一周消耗卡數小於383卡；女性一周小於270卡。

上述五項，符合一至兩項，屬衰弱前期，建議調整飲食、運動、每年追蹤；若超過三項，就為「衰弱」表現，可前往老人醫學門診進行整體性評估。

林純聿表示，約有4成長者為衰弱前期，勿將衰弱視為老化過程，緩慢的散步對延緩衰弱並無實質幫助，民眾應積極面對「老」的來臨，在衰弱前先行改變生活作息、維持均衡的營養以及好的運動習慣。

「評估為衰弱前期的長者，在無腎臟病等疾病的考量下，建議每天每公斤補充1至1.5克的蛋白質；並自行練習抬腳、抬臀、站、走等肢體肌力訓練，增加肌力避免肌少症；定期健檢，評估身體狀況，才能享有健康老年生活。」

(中時 )