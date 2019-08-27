位於台南科學園區的儕陞生技公司，創辦人因母親腿受重傷，因而興起研究大豆萃取物質Charsire IP Ingredient對皮膚之功效，與台南農夫契作大豆，經18年陸續研發兩項專利技術，30日將於台北正式發表已至臨床階段的「癌症放療皮膚損傷用藥 ACA」、「阿茲海默症及血管型失智症新藥 BAC」的臨床試驗結果。

其中，新藥項目之一為「癌症放療皮膚損傷用藥 ACA」，已完成衛福部核准之一期臨床試驗，結果顯示，可有效控制放療產生的疼痛，有效控制放療導致的皮膚病變，進一步提高患者的治療意願。

另一項「阿茲海默症及血管型失智症新藥 BAC」已完成美國FDA 核准之二期臨床試驗，顯示藥物特性有非常大比例的患者其失智症可獲得控制或改善，配合其安全的特性，BAC目前收到美國基金的青睞進入評估階段。

儕陞公司總經理翁志宜表示，專利製程萃取物 Charsire IP Ingredient抗發炎、提高血小板衍生生長因子PDGF的量及促進細胞遷移等機轉，也將透過醫師發表醫美臨床結果的同時進行發表，同時希望充分發揮Charsire IP Ingredient的各項特性，進一步開發更多新藥，期許成為外用製劑保健的先驅及領導標竿。

(中時 )