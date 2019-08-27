大陸一名人妻在網路上自稱貌美如花，結識一名男網友進而交往。男網友約見面，人妻擔心遭到嫌棄，竟然迷昏真的年輕貌美的遠房妹妹，送去網友住處，害妹妹慘遭男網友性侵。

大陸浙江省舟山市一名胡姓女子，2013年從黑龍江嫁到舟山。據大陸澎湃新聞報導，胡女於網路認識一名郇姓男子，她自稱年輕貌美，還傳假照片給郇男，兩人感情迅速升溫，還有金錢往來。

郇男一再要求見面，胡女害怕「見光死」一再推辭，最後怕對方起疑，硬著頭皮答應，但又擔心見面後遭郇某嫌棄。

剛好胡女的遠房妹妹王女從黑龍江來投靠她，王女長相甜美，胡女多次要求她假裝成自己去與郇男見面，但遭拒絕。最後胡女竟在王女的飲料裡下藥，將她迷昏後送到郇某住處，進而慘遭郇男性侵。

案發後，郇某遭警方逮捕，2014年被依強姦罪判處有期徒刑5年。胡女則在交保候審期間逃亡到甘肅，假借雙胞胎妹妹的身份生活。今年8月，舟山警方遠赴甘肅將她逮捕。

(中時電子報)