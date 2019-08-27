川普政府23日公布新規，允許相關機構無限期拘留移民兒童。美國19個州與華盛頓特區的檢察長今天狀告政府，試圖阻擋新規。

19州與華盛頓特區檢察長在洛杉磯聯邦地區法院提出訴訟，這是相關案件的第一起，預料之後還會有連串類似訴訟提出。

新規預定10月生效。

加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）宣布提告時表示：「川普這項新規冷酷無情地置孩童安全與福祉於危境，破壞數十年來聯邦政府為避免非法拘禁移民兒童而在法院達成的協議。」

白宮今晚尚未對此發表評論。

新規尋求撤銷1997年的佛羅雷斯和解案（Flores Settlement）協議。根據協議，拘留機構最高只能扣留移民兒童20天。2015年協議擴大到不只適用無人陪伴的兒童，和父母一同抵達美國的兒童也適用。

川普政府試圖推翻佛羅雷斯和解案，可能不只會遇到法律障礙。就算法院允許新規生效，實行起來也會有諸多問題，像是數以千計額外拘留家庭的床位費用等。

美國國土安全部（DHS）代理部長麥克利南（Kevin McAleenan）上週宣布此項新規時表示，美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）僅有3座拘留設施，兩座在德州，一座在賓州，床位2500至3000個。

(中央社)