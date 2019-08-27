台中市府近日小內閣改組，各界議論。交通部長、前台中市長林佳龍27日到台中參加活動時受訪表示，人事調整是很自然，都是希望團隊更好，他身為台中人，當然希望台中市府團隊可以越來越好，人事調整一定是所考量，他尊重盧市長的決定，並支持及期待。

林佳龍到中市參加「協助台灣農產運銷服務平台」啟動活動，對於台中市府近日的小內閣改組一事表示，他當過民選的首長，了解人事的調整很自然，都是希望團隊更好，他身為台中人，當然希望台中市府團隊可以越來越好，調整人事一定有所考量，他尊重盧市長的決定，她一定有做好的選擇，他都支持。

至於蔡英文總統日前指稱台中市人欠他一個交代，林佳龍回應表示，他去年選輸一定有做不好的地方，一定要檢討改進。他說，蔡總統在辣台派場合的談話，可能是她感到惋惜，或許是談話講得不夠清楚或被過度解讀，總統的談話可能是疼惜勉勵，他自己做得不好，要從自己開始檢討，因為努力不夠讓一些支持者失望，他一定要更努力。

(中時 )