對於國民黨2020選戰面臨分裂危機，台北市長柯文哲接受專訪表示，國民黨會走到今天這個地步，黨主席吳敦義是最大的戰犯。如果吳當初沒有想太多，就不會搞成現在這個局面。柯文哲更表示，換瑜要換也不會是換鴻海董事長郭台銘，而是吳敦義。不過，對於柯的一番話，國民黨反擊，柯身為市長，不要任意評點，應該多關心市政建設發展與市民生計才是。

柯文哲接受《聯合報》專訪，當記者問高雄市長韓國瑜稱他看破生死太多，所以會跟大家不太一樣的政治眼光和行為時，柯文哲回答，合理呀！韓說他一定會選，但韓猜錯了！韓為什麼要他想？因為韓希望他選嗎！是因為他不選，韓選的正當道德性就垮了。韓希望他去分小英的票，所以韓沒放下那個「我執」。

不過，柯文哲話鋒一轉，表示最大的戰犯還是吳敦義，而且他每次講吳，吳都不敢回嘴。這好好的棋，吳就不要想東想西，就是吳自己想選，然後要堵朱，結果朱立倫擋不成，弄個韓國瑜來，結果把朱立倫打下去，但自己民調也沒上來，眼看韓國瑜就要當了，再去弄個郭台銘，弄來弄去弄成…，柯文哲更表示，有人問他會不會換，他直言有人回答，要換不會是換郭台銘，換也是吳敦義。

不過，柯的一番話，可讓國民黨非常不認同，國民黨今(27)日發布新聞稿，反嗆柯文哲不應該對於自己不清楚或不懂的事情，任意評論指點；身為首都市長，應該多關心市政建設發展與市民生計。誠如有人曾經提醒柯市長閉嘴，柯文哲已經擔任市長4年9個月之久，應該要好好地回頭反省自己的政績，閉嘴管好市政，才是首要之務。

(中時電子報)