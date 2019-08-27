台灣運彩單場暨場中投注場次預告(8月27日~9月3日)

1.「棒球」：提供6場場中與8場單場投注。

上半週美國職棒鎖定國聯中區排頭對戰系列賽，紅雀與釀酒人勝差不大，兩隊互爭分組龍頭以外，更要拉抬戰績穩固可能需加入外卡競爭的有利地位。9/1(日)凌晨01:05，則有提供美國職棒奧克蘭運動家作客紐約洋基的場中投注，配合週末24小時營業，提供彩迷夜未眠休閒娛樂好選擇。

日本職棒央聯廣島、巨人戰情形類似，廣島除了努力追近落後場差，也要維持第三席搶進季後挑戰賽的態勢。

2.「籃球」：提供2場單場投注。

世界盃籃球賽本週激烈開打！各國列強決戰中國，運彩精選兩場賽事開立單場投注，分別是9/1(日)20:30的德法大戰以及9/2(一)20:00的波蘭踢館中國，喜歡籃球的朋友們趕緊把握機會投注！

3.「足球」：提供13場場中與24場單場投注。

亞洲冠軍聯賽分成東亞和西亞兩大區，經過小組賽後兩區各有8隊晉級16強，16強仍分東西區分別進行淘汰賽，直到決賽兩區的冠軍才會遭遇。本屆亞冠已進行到最後8強，東西兩區各有4隊晉級，本週將進行8強的第一回合，球迷較熟悉的東亞區，本屆4隊分別由中國和日本各兩隊包辦，兩場8強戰分別由8/27(二)上海上港對浦和紅鑽、以及8/28(三)廣州恆大淘寶對鹿島鹿角，這兩場中日大戰，台灣運彩都將加開單場及場中投注。

歐冠歐霸則在本週進行附加賽的第二回合對決，歐冠部份，12支球隊爭奪最後6個晉級小組賽名額，奧林匹亞科斯首回合大勝克拉斯諾達爾4：0，是最有機會搶下一個席次的球隊。首回合贏球的還有布拉格斯拉維亞、布魯日和札格雷發電機，週三(8/28)和週四8/29(四)凌晨3點，關心歐冠就絕不能錯過附加賽的最終決戰。

週末當然有歐洲足球聯賽、日本J1、美職MLS和阿根廷甲級聯賽等精彩賽事，本週可以說是「德比週」，重點包括9/2(一)凌晨義甲「羅馬德比」拉齊歐火併羅馬；9/1(日)19:00蘇超有「格拉斯哥德比」塞爾提克大戰格拉斯哥流浪者；英超「北倫敦德比」怎能遺漏，同日(9/1)23:30兵工廠和熱刺兩支世仇決戰酋長球場；9/2(一)凌晨阿根廷兩大傳統豪門河床對博卡青年被稱為「阿根廷國家德比」，激烈程度絕不比歐洲足球遜色。

4.「網球」：將擇精彩場次提供單場或場中投注。

美國網球公開賽本周熱血開戰!三屆冠軍N.喬柯維奇今年能否成功衛冕？納達爾以及費德勒兩大天王分佔2、3種子來勢洶洶，新崛起的硬地天王德國小將麥維德夫近期表現亮眼也不容小覷！女子組百花爭鳴，六屆冠軍S.威廉絲在哈麗普、大坂直美以及巴蒂等眾多高手之中是否能夠再次脫穎而出？眾星雲集、精彩萬分的美國網球公開賽錯過再等一整年！

5.「冰球」：提供1場單場投注。

引頸期盼的冰球季終於回來了，由KHL吹響號角，9/2(一)晚上10點，馬格尼托哥爾斯克主場開幕戰將面對上季博布羅夫分區冠軍聖彼得堡SKA。馬格尼托哥爾斯克上季靠著前場三叉戟莫茲亞金、艾里森與拉斯穆森的強大火力攻城掠地，此戰預計仍會造成聖彼得堡SKA後防不小麻煩。聖彼得堡SKA上季得分王古瑟夫本季轉投NHL紐澤西魔鬼，二當家巴拉巴諾夫能否補上古瑟夫離隊後的火力缺口是一大焦點。2016-2017賽季加加林盃決賽，馬格尼托哥爾斯克以1勝4敗慘遭聖彼得堡SKA血洗，近8次交手也都無法拿下勝利，主場開幕戰勢必得扳回顏面。這場賽事將是台灣運彩首度於KHL例行賽開放單場投注，期待能帶給彩迷精彩的冰上交鋒讓星期一不再憂鬱!

(中時電子報)