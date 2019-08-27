黃姓女子持刀洗劫住處附近金飾店再躲回租屋處，案經警方循線查獲送辦。台北地方法院審理認為，黃女雖觸犯最輕判刑7年的攜帶凶器強盜罪，但依據證人證詞、黃的精神科就醫紀錄等，可知黃犯案時因服用鎮靜安眠藥過量，導致辨識行為能力顯著降低，符合減刑規定，判黃女3年8月徒刑。本案可上訴。

42歲無業黃女，與男友租屋在北市延吉街一棟大樓的2樓套房，黃平時花費仰賴經營清潔公司的男友，卻仍積欠逾20萬元卡債，雖男友曾幫忙清償十多萬元，仍欠款十多萬。

判決指出，前年7月3日下午4時許，急需用錢的黃女，戴口罩與帽子並暗藏水果刀到住家樓下金飾店，向懷孕6個月的女店長聲稱要買項鍊，趁女店長開啟展示櫃，立刻持刀架在對方脖子上喝令「把金飾給我」等語；黃見女店長動作慢，就自己動手搜刮金戒指16枚、金項鍊8條、金手鍊4條、金手環3條、金元寶2個等，再逃回租屋處躲藏。

警方獲報後依女店長說詞，描述女搶匪模樣等語，便循線查訪大樓住戶，順利查獲黃女，移送檢方依強盜罪起訴。

北院審理時，黃女認罪，並與被害人達成和解獲得原諒，且上班依約按時償還款項。合議庭認為，黃觸犯攜帶凶器強盜罪，但依證人證詞、黃的精神科就醫紀錄等，可認定她在犯案時，確實因服用鎮靜安眠藥物過量，導致辨識行為能力顯著降低，得依刑法第19條相關規定減輕其刑，最後判刑3年8月。

(中時 )