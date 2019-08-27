台聯黨舉行記者會。（趙雙傑攝）

台聯質疑中華救助總會是國民黨的附隨組織，並強佔國產地經營私立兒福中心，還積欠國有財產署1億多元補償金，台聯文宣部主任潘厚勳今上午赴黨產會遞交建言書，呼籲黨產會追查到底，同時追討欠款還財於民，若中華救助總會還不出錢，政府應該接收改做公托，減輕家長經濟負擔。

中華救助總會前身為「中國大陸災胞救濟總會」，黨產會為釐清是否為中國國民黨附隨組織，8月13日已經舉行聽證會，救總理事長張正中於會中表示，救總成立定位是人道救援組織，任務為海內外人道救援，像是八二三砲戰、八七水災、八八風災、九二一地震等，且黨產會沒有資料能證明救總人事是由國民黨決定。

潘厚勳今以檢舉人身分前往黨產會，直指救總就是國民黨附隨組織，潘厚勳說，先前擔任信義區長春里長任內，為追查早年虎林街、松信路口里界被亂畫，意外發現早年黨國不分年代，配合救總占用國有地，因而造成里界「缺角」。

潘厚勳進一步指出，救總不當取得土地長期經營私立兒福中心，至今累積欠國有財產署高達1億多元占地補償金，呼籲黨產會硬起來，追查到底，同時盡速追討欠款，若救總不還，就把私立兒福中心改成公托，造福民眾。

此外，潘厚勳曾向北市府反映里界缺角及畫分問題，但北市府竟以考量地方民情、歷史及原來地理環境等因素存在，辦理畫分必須有共識，且維持地方和諧為由，決定維持現狀，不辦理調整，潘厚勳痛批台北市長柯文哲鴕鳥心態。

潘厚勳質疑，柯文哲現在想跟鴻海創辦人郭台銘結盟，以柯市府在救總佔地缺角案的不作為來看，以後也不用寄望柯會追查不當黨產。

(中時 )