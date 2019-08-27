郭陣營內部民調透露，只有這情況能贏蔡。(圖/翻攝自ETtoday新聞雲 YouTube)

2020大選在即，除藍綠兩黨總統參選人外，郭柯王三人在823達成的合作也相當引人注目，鴻海集團前董事長郭台銘的參選動向令人好奇，外傳郭台銘兒子郭守正透露，郭將不等待「換瑜」，即將在9月宣布參選；而郭陣營內部的調和式民調也指出，在各方組合下郭台銘的支持度都將高於韓國瑜，其中更有一種狀況郭能「反超蔡英文」。

永齡基金會顧問高虹安於今(27)日在網路政論節目中公布郭陣營內部所製作的調和式民調，顯示若2020年總統大選為藍綠對決，僅由韓國瑜對上蔡英文，那麼雙方的支持度差距將高達9.1%，蔡英文將以43.9%的支持度勝過韓國瑜的34.8%。

民調中顯示，若2020大選是以韓、郭、柯、蔡四腳督競選，將會分別獲得：韓國瑜26.3%、郭台銘17.6%、柯文哲15.7%、蔡英文30.8%，其中有9.6%的人選擇不表態；若是柯文則決定不選，以韓、郭、蔡三腳督競選，柯文哲的支持度將會分別流向三位候選人，三人將分別獲得：韓國瑜26.6%、郭台銘28.8%、蔡英文32.1%，其中有12.5%的人不表態。

民調結果似乎極度不利於藍營，但其中卻有唯一一種組合藍營的候選人支持度能夠超越蔡英文，那就是「換瑜」，讓國民黨推選郭台銘出征，單挑蔡英文，這樣民調將會以郭台銘39.3%微幅領先蔡英文的38.9%，成為唯一機會。

郭陣營內部民調透露，只有這情況能贏蔡。(圖/翻攝自ETtoday新聞雲 YouTube)

(中時電子報)