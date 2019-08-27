高雄市長韓國瑜獲國民黨提名為2020年總統參選人，飽受抹黑、攻擊，國民黨立委林德福今（27日）在新北市永和區竹林路、國光路口架設與韓國瑜合體的大型看板，力挺韓參選到底。林德福呼籲，鴻海創辦人郭台銘篤信關公，要有正義、誠信，「願賭服輸，國民黨不能分裂！」

大型看板架設於永和區竹林路、國光路口，緊鄰傳統市場、永和國父紀念館，來往人潮眾多。林德福也獲得國民黨提名參選新北市立委選舉第9選區，選區包括永和、中和區17個里。

林德福表示，看到郭台銘、前立法院長王金平動作頻頻，基層都相當憂心，國民黨要團結，根本沒有分裂的本錢，唯一的信念就是下架總統蔡英文。「我們的立場很堅定，就是支持國民黨提名的總統參選人，全力力挺韓國瑜，沒有第二人選。」

林德福呼籲，郭台銘篤信關公信仰，關公有正氣、有義氣，初選輸了就應該讓國民黨更團結，要遵守信用，一起協助韓國瑜前進總統府，不應該有傷害韓國瑜、國民黨的事情發生，如此僅會讓藍軍支持者更加失望。

林德福也提到，韓國瑜擔任過台北縣議員、中和市副市長，與新北市永和區、中和區淵源深厚，掛出合體看板的用意，就是要讓藍軍支持者安心，「只有韓國瑜，不考慮其他人選」。

(中時 )