鴻海集團前董事長郭台銘、台北市長柯文哲以及前立法院長王金平於8月23日823砲戰紀念音樂會首度同框合影後，郭台銘參選傳言不斷，據媒體報導，郭台銘兒子郭守正近日曾與友人親口透露，「確定不等換瑜了！」

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