大政治大爆卦-無色覺醒》郭不等換瑜九月選定了 有心人捉刀鋪陳參選大戲？ 14:112019/08/27 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》郭不等換瑜九月選定了 有心人捉刀鋪陳參選大戲? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海集團前董事長郭台銘、台北市長柯文哲以及前立法院長王金平於8月23日823砲戰紀念音樂會首度同框合影後，郭台銘參選傳言不斷，據媒體報導，郭台銘兒子郭守正近日曾與友人親口透露，「確定不等換瑜了！」 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #郭台銘 #2020大選 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》小英一切拚選舉 去年漠視今親赴金門紀念823 14:072019/08/23 政治 虎視眈眈不是郭？藍營這兩人遭點名等換瑜 08:542019/08/24 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》2禿空中相會 蘇揆帶考題抽查韓 14:342019/08/24 政治 郭柯王換瑜？原來國民黨默默做這些事... 08:122019/08/25 政治 換柱主角回應換瑜 網：終於說出內心話！ 10:262019/08/25 政治 藍綠之外的94％呢？旺董蔡衍明親解「無色覺醒」由來 17:122019/08/25 政治 確定參選？郭守正透露：郭台銘不等換瑜了！ 08:132019/08/27 政治 柯文哲：國民黨最大戰犯是吳敦義 13:552019/08/27 政治 政治熱門新聞 韓民調下滑？街頭調查結果超乎想像 - 政治 聽完「北漂媽媽」倒戈黑韓 陳清茂：我吐了 - 政治 黃暐瀚預言韓國瑜明年下場 - 政治 他斷言韓將壽終正寢 網轟鬼扯蛋！ - 政治 確定參選？郭守正透露：郭台銘不等換瑜了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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