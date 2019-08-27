福斯前董事長皮耶辭世 15:362019/08/27 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 福斯前董事長皮耶（Ferdinand Piech）辭世，享年82歲，此人為福斯經典金龜車設計者斐迪南．保時捷（Ferdinand Porsche）之孫，並在現代汽車產業地位舉足輕重。 皮耶的祖父當年在德國沃爾夫斯堡（Wolfsburg）、也就是福斯總部建造龐大的汽車製造廠，然而在皮耶帶領下，福斯從區域性的車廠走向國際，躍升全球重量級業者。 (工商 ) #福斯 #汽車 #辭世 #董事長 #區域 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸足協換班底 改革千里始足下 04:092019/08/23 話題觀察 成大校友會企業家論壇 24日登場 04:102019/08/23 投資理財 長榮中學董事長校長同時請辭 新團隊接手校務 17:212019/08/23 生活 長榮中學減薪爭議 董事長校長閃辭 04:102019/08/24 地方新聞 黨國威權體制復辟危機 04:102019/08/24 時論廣場 內政部次長陳宗彥兼職私校董事長 教部：已核備未違法 14:542019/08/24 生活 向王毅稱「報告主任我買到了」？旺董蔡衍明還原真相 17:282019/08/25 政治 春水堂珍奶推向國際 「中悅5288董事長的億萬講堂」正式開講 10:492019/08/26 財經 顏清標侄顏子禎市議會任駐衛警 同事不解為何為尋短 19:272019/08/26 社會 土開臨時董事會 沈妙姿任董事長 08:402019/08/27 政治 國際熱門新聞 這真的是肯德基？這家分店試推全素炸雞 - 國際 加總理高富帥 美第一夫人凍未條 - 國際 好險！川普關稅大刀逼近 法這決定逃過一劫 - 國際 陸拖延貿易戰至美總統大選 背後原因曝光 - 國際 好得意！川普：面對美壓力 陸只能屈服 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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