福斯前董事長皮耶（Ferdinand Piech）辭世，享年82歲，此人為福斯經典金龜車設計者斐迪南．保時捷（Ferdinand Porsche）之孫，並在現代汽車產業地位舉足輕重。

皮耶的祖父當年在德國沃爾夫斯堡（Wolfsburg）、也就是福斯總部建造龐大的汽車製造廠，然而在皮耶帶領下，福斯從區域性的車廠走向國際，躍升全球重量級業者。

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