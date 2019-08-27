模特兒出身、以完美水滴美胸受封為「內衣女王」的女星陳薇，是知名美妝節目《女人我最大》班底，而34歲的她與「德翔海運」少東陳劭翔相戀5年，去年在馬爾地夫被浪漫求婚，日前在至親好友的見證下登記結婚，是繼女星吳思顏後，第二個嫁入豪門的班底。

陳薇過去上節目曾說過經歷6段戀情，每次都相當坎坷，男友一個比一個渣，直到這回遇到「對的人」，於8月18日將5年戀情修成正果，跟年營業額破240億元的「德翔海運」少東陳劭翔登記結婚，她也在臉書貼出當天的照片，寫下：「謝謝老公一直給我真實的陪伴，謝謝你對生活的努力和認真，讓我想成為和你一樣更好的人，我最好的朋友」，一番話非常感人。

而當天除了小倆口之外，雙方家長還有摯友也到場見證他們的愛情，而在陳薇貼出花絮照片後，網友才發現她身旁有超大亮點，竟是擔當證婚人的陳美鳳，事實上她日前曾在臉書po文，分享見證喜事的感動，「今天來當證婚人沾喜氣，鳳鳯真心的祝福好朋友愛到底，愛了就不放手，看著他們的背影就能感受幸福滿滿」，網友看了大合照，則是驚呼「提包包的是美鳳姐嗎？也太正了吧」，63歲的她美麗火辣程度，可說不輸新娘，意外引發熱議。

(中時電子報)