為了讓民眾了解下水道工程，市府舉行研討會及設備展，讓民眾了解隱形建設。（甘嘉雯攝）

為了讓民眾了解下水道工程，市府舉行研討會及設備展，讓民眾了解隱形建設。（甘嘉雯攝）

看不見的隱形建設 下水道接管率達20%

看不見的隱形建設！桃園市汙水下水道從近年來的5％提升至目前為止已達20％，累積接管數已破10萬8000戶，接管率成長近4倍，其中「下水道建設成果」可說是「光速前進中」，為了讓民眾了解，市府舉行下水道工程實務研討會暨下水道設備展，讓民眾見證成果。

鄭文燦表示，下水道是隱形建設，可以讓河川乾淨，讓都市更好，市府卯足全勁推動接管率，近年來大幅提升，目前有12個系統同步推動，總工程經費近1300億，為淨化水質，也進行9個礫間帶系統、3個人工溼地，而都市防災也有雨水下水道，有400公里長，希望這些建設可以做得更好，支持宛如忍者龜、在地底下工作的無名英雄。

水務局長劉振宇指出，不僅下水道成長比率為6都第一，雨水下水道實施率從升格前56％提升至74.7％，成長比率同樣也是6都第一，目前已爭取「流域綜合治理計畫」及「前瞻基礎建設計畫(第一期)」共計38件工程，總經費達24億7639萬元。

(中時 )