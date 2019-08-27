要753億免談！印度不升級80架美洲豹 14:242019/08/27 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 印度「美洲豹」戰機編隊在印度航空展（Aero India）開幕式中一顯身手的資料照。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於美國漢威（Honeywell）製的發動機要價約24億美元（753億台幣），印度空軍已放棄汰舊換新，升級80架「美洲豹」（Jaguar）攻擊機的計畫。 據《防務新聞》（Defense News）與《印度人報》（The Hindu）26日報導，一名高級軍官透露，印度空軍原本打算，要為「美洲豹」更換新型漢威F125IN渦扇發動機。不過，如今已因時間與成本的考量而作罷。 (中時電子報) #美洲豹 #發動機 #印度 #升級 #攻擊機 也許您會感興趣 推薦閱讀 殲20技術上身 梟龍鬥飆風誰威 14:162019/07/18 軍事 支援南亞死敵印C-17巴F-16 美250億入袋 12:262019/07/27 軍事 與巴基斯坦劍拔弩張 印度增兵上萬 14:002019/08/05 軍事 與印度緊張 巴2024前再買50架升級梟龍 13:542019/08/12 軍事 印度大買105架 光輝2.0戰機2022亮相 15:172019/08/23 軍事 軍事熱門新聞 戰爭革命！量子隱形雷達情資一把抓 - 軍事 簡士偉可望升任國防部政戰局長 - 軍事 新武器暴增 陸媒：3~5年內追上美亞太軍力 - 軍事 對台蜂群戰剋星 陸無人神盾艦下水 - 軍事 要753億免談！印度不升級80架美洲豹 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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