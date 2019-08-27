由於美國漢威（Honeywell）製的發動機要價約24億美元（753億台幣），印度空軍已放棄汰舊換新，升級80架「美洲豹」（Jaguar）攻擊機的計畫。

據《防務新聞》（Defense News）與《印度人報》（The Hindu）26日報導，一名高級軍官透露，印度空軍原本打算，要為「美洲豹」更換新型漢威F125IN渦扇發動機。不過，如今已因時間與成本的考量而作罷。

(中時電子報)