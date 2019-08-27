日前PTT網友發文說，「台灣光物價低廉、夜生活豐富、治安又好這3大原因，應該2/3的國家都被我們刷下去了，老實說生在台灣是不是蠻幸福的」？網友不約而同贊成，「對啦，嘴巴上愛嫌而已。」

網友在網路上討論，「老實說生在台灣是不是蠻幸福的」？（圖／PTT）

除了原PO所提出的，網友也強調台灣的醫療品質是數一數二的，健保的發明，讓台灣人享受到高品質的醫療服務，同時不需花費高額的診療費，另外水電費也算便宜，半夜女生可以獨自出門不會怕，認為已經很幸福了。

網友留言表示，「認真說，比起大部分國家很幸福了」、「比上不足、比下有餘」、「我為我出生在台灣感到驕傲」、「各方面很棒，不過薪水高一點更好」、「醫療方便、食物好吃、一般治安還可以」、「台灣的貧富差距真的還好而已」、「除了沒國際地位之外其他倒還挺不錯的」。

臺灣總是被網友戲稱為鬼島，譏諷各種光怪陸離的事屢見不鮮，但平常心、老實說，沒有大幸福，也有小確幸，當然還有很多可以進步的，但也請珍惜現有的美好。

(中時電子報)