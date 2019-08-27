奶茶妹妹脫下墨鏡跟民眾合影。（圖／翻攝自新浪娛樂）

25歲「奶茶妹妹」章澤天2015年從清大畢業後便嫁給京東集團CEO劉強東，被封為人生勝利組的她，最近傳出赴英國劍橋大學進修，今(27日)網上流出她被民眾捕獲，親切接受合影的照片，可見已經是一個女兒的媽的她，秀麗臉蛋和纖細身材依舊，頂著一頭及肩捲髮，更顯女人味十足，網友紛紛讚她顏值依舊，還有人想到去年劉強東捲性侵疑雲，開譙「可惜老公真的眼瞎」。

劉強東去年在美惹出性侵女大生風波，最後獲不起訴，當時章澤天力挺老公到底，在中秋節發文：「惟願守得雲開見月明」。今年初章澤天疑似在朋友圈發表對去年感觸，坦言去年是「最喪的一年」，又抱怨「生活不會因誰的悲傷而停止，新年的鐘聲依舊敲響，在歡聲煙火中只能說一句，shit happens」，但章澤天方面未回覆發文真偽。

今據《新浪娛樂》報導，最近有網友在微博放上和奶茶妹妹合影，開心說：「偶遇奶茶妹妹，真人素顏超美，清純害羞的，路（人）轉顏粉！」，而照片中可見奶茶妹妹手上拿著墨鏡，推測是答應合照後便親切脫下墨鏡，相當親切，網友留言說：「奶茶美這一點還是毋庸置疑的」、「可架不住她老公眼瞎」、「她的少女感是怎麼保持的」、「無論學識、外貌都超讚！即使靠自己都能活得很精彩！」。

(中時電子報)