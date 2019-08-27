夜市經常看到販賣小動物，齧齒類動物也不少，購買來路不明的老鼠、兔子之類的齧齒動物要注意，疾管署今（27）日國內出現今年首例漢他病毒出血熱病例，個案為北部20多歲男性外籍移工，從事漁業，近期無出國史，平時都在漁船生活。

今年首例漢他病毒出血熱個案從8月3日起出現嘔吐、腹瀉、倦怠無力等情形，因症狀未改善，8月5日二度就醫後收治住院，因個案出現肝、腎功能異常由醫院通報，經檢驗確診，目前已無不適症狀並出院。

雖然個案的相關接觸者無疑似症狀，衛生單位已進行個案活動地周邊環境調查、捕鼠、滅鼠與防鼠等防治作業。疾管署防疫醫師蘇家彬指出，衛生單位的確在漁船上抓到1隻帶有陽性反應的老鼠。

國內每年漢他病毒出血熱病例數約在2例以內，自2009年截至目前共計12例確定病例，都是本土病例，多數為男性感染者(10例，約83.3％)，年齡層以50歲以上較多(7例，佔58.3％)。

漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，主要透過帶有漢他病毒的齧齒類動物傳染給人類，人類一旦吸入或接觸遭到病毒污染的空氣微粒、污染物、或被帶病毒的齧齒類動物咬傷就有感染風險。

國內的錢鼠、溝鼠都可能帶有漢他病毒，尤其約15％溝鼠有病毒，預防感染漢他病毒的方法就是落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施，不買來路不明的老鼠，住宅與各種公共場所都應加強環境清潔工作，避免老鼠窩藏。

(中時 )